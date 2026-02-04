Реклама

10:43, 4 февраля 2026

На Украине российскую делегацию описали словами «действуют профессионально»

На Украине оценили профессионализм делегации России на переговорах в Абу-Даби
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Hamad Al Kaabi / UAE Presidential Court / Handout via Reuters

Российская делегация на переговорах в Абу-Даби действует профессионально. Об этом сообщает Politico со ссылкой на украинский источник.

«Сотрудники российской разведки действовали по-деловому, вникая в практические детали», — отметил источник.

Российскую делегацию возглавляет начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков. По словам украинского чиновника, пожелавшего остаться анонимным, Костюкова можно охарактеризовать как человека практичного.

Ранее эксперт по внешней политике из Республиканской партии США также на правах анонимности в комментарии Politico отметил, что есть все шансы скорого завершения конфликта на Украине. Он предположил, что это может произойти весной 2026 года.

