На Украине оценили профессионализм делегации России на переговорах в Абу-Даби

Российская делегация на переговорах в Абу-Даби действует профессионально. Об этом сообщает Politico со ссылкой на украинский источник.

«Сотрудники российской разведки действовали по-деловому, вникая в практические детали», — отметил источник.

Российскую делегацию возглавляет начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков. По словам украинского чиновника, пожелавшего остаться анонимным, Костюкова можно охарактеризовать как человека практичного.

Ранее эксперт по внешней политике из Республиканской партии США также на правах анонимности в комментарии Politico отметил, что есть все шансы скорого завершения конфликта на Украине. Он предположил, что это может произойти весной 2026 года.