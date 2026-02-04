Реклама

Переговоры в Абу-Даби породили надежды на завершение конфликта на Украине весной

Politico: Весной есть все шансы завершить конфликт на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Iryna Rybakova / Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout via

Есть все шансы, что конфликт на Украине завершиться весной этого года. Об этом сообщает Politico со ссылкой на эксперта по внешней политике из Республиканской партии США, который консультировал Офис президента Украины Владимира Зеленского.

«Я с осторожным оптимизмом смотрю на то, что у нас есть все шансы завершить этот конфликт весной», — сказал эксперт.

Он также отметил, что с тех пор, как в украинскую делегацию на переговорах в Абу-Даби вошел Давид Арахамия, возглавляющий парламентскую фракцию правящей партии Зеленского «Слуга народа», заметно улучшилось взаимодействие с российскими переговорщиками. По его мнению, российская сторона уважает украинскую, поскольку видит в ней людей, живущих в реальности и готовых к компромиссам.

Ранее эксперт из Республиканской партии заявил, что переговоры по урегулированию конфликта при участии России, Украины и США, проходящие в Абу-Даби, действительно конструктивны. Он выразил мнение, что Москва относится к этим переговорам серьезно.

