Рубио раскрыл самые сложные темы в переговорах по Украине

Рубио: Территории и гарантии безопасности — самые сложные темы в переговорах

Вопрос территорий и гарантий безопасности Киеву остаются самыми сложными темами в переговорах по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, сообщает РИА Новости.

«Плохая новость заключается в том, что остались самые сложные задачи, и тем временем война продолжается», — отметил дипломат.

Ранее Рубио заявил, что перечень нерешенных вопросов по урегулированию на Украине значительно сократился, но самые сложные проблемы остаются.

4 февраля состоялись переговоры России, Украины и США в Абу-Даби, они продолжатся 5 февраля. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров назвал прошедшую встречу продуктивной и содержательной.