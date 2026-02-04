Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:32, 4 февраля 2026Мир

Рубио раскрыл самые сложные темы в переговорах по Украине

Рубио: Территории и гарантии безопасности — самые сложные темы в переговорах
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Вопрос территорий и гарантий безопасности Киеву остаются самыми сложными темами в переговорах по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, сообщает РИА Новости.

«Плохая новость заключается в том, что остались самые сложные задачи, и тем временем война продолжается», — отметил дипломат.

Ранее Рубио заявил, что перечень нерешенных вопросов по урегулированию на Украине значительно сократился, но самые сложные проблемы остаются.

4 февраля состоялись переговоры России, Украины и США в Абу-Даби, они продолжатся 5 февраля. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров назвал прошедшую встречу продуктивной и содержательной.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Завершился первый день переговоров по Украине. В Киеве заявили о продуктивной встрече, а в Вашингтоне рассказали плохую новость

    В России произошла вспышка сифилиса

    В России опустели салоны красоты

    Водителей призвали не оставлять документы в машине в мороз

    Обвиненного в покушении на Трампа американца приговорили к пожизненному заключению

    Гоблин открыл россиянам глаза на мат

    В сети обсудили внешность звезд фильма «Дьявол носит Prada» спустя 20 лет

    Стало известно о срыве переговоров США и Ирана

    Центробанк признал переход россиян к тотальной экономии

    Пассажир самолета описал разгерметизацию салона фразой «глаза вылезали из орбит»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok