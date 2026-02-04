Реклама

Лавров высказался о перспективах переговоров по Украине в Абу-Даби

Лавров: Если Киев в ОАЭ предложит план Рютте, то Зеленскому не нужен мир
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Alexander Zemlianichenko / Pool / Reuters

Если делегация Киева на встрече в Абу-Даби предложит план генсека НАТО Марка Рютте, то это докажет, что Владимира Зеленского не интересует мир. О перспективах переговоров в ОАЭ высказался глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Говорил [с делегацией] об идее гарантий безопасности, о которой Марк Рютте говорил вчера в [Верховной] Раде, в Киеве. Если украинцы с этим отправились в Абу-Даби, думаю, это лишь дополнительная причина считать, что Зеленскому не нужен мир», — заявил дипломат.

Первый день переговоров по урегулированию конфликта на Украине в Абу-Даби уже завершился. Делегации вновь встретятся завтра, 5 февраля.

Ранее украинская пресса заявила, что Москва и Киев на встрече 23–24 января добились прогресса в переговорах по военным вопросам. В ходе встречи обсуждались вопросы разведения сил, мониторинга остановки боевых действий, создание центра по контролю и координации прекращения огня.

