21:24, 5 февраля 2026Бывший СССР

Умеров отчитался о переговорах в Абу-Даби

Умеров: Трехсторонние обсуждения в Абу-Даби носили конструктивный характер
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Александр Рюмин / РИА Новости

Глава украинской делегации и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров сделал заявление по итогам трехсторонних мирных переговоров, которые проходили 4-5 февраля в Абу-Даби. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«В течение 4-5 февраля делегации Соединенных Штатов Америки, Украины и Российской Федерации провели в Абу-Даби вторые трехсторонние переговоры с целью продвижения усилий по прекращению войны на Украине», — отметил Умеров.

По его словам, обсуждения носили конструктивный характер, они были сосредоточены на путях создания условий для достижения прочного мира. Делегации также достигли договоренности, согласно которой Россия и Украина осуществят обмен военнопленными. Это первый обмен за последние пять месяцев, уточнил Рустем Умеров.

В течение двух дней делегации провели широкие обсуждения остальных нерешенных вопросов. В частности, методов внедрения перемирия и мониторинга прекращения военных действий. Стороны договорились проинформировать глав своих государств об итогах переговоров и продолжить трехсторонние встречи в течение ближайших недель, резюмировал Умеров.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что на переговорах в Абу-Даби идет активная работа по восстановлению российско-американских отношений. Он отметил, что российско-американская группа по экономическому сотрудничеству провела встречу в Абу-Даби в четверг, 5 февраля.

В свою очередь, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что вопросы территорий и гарантий безопасности Киеву остаются самыми сложными темами в переговорах по урегулированию украинского конфликта.

