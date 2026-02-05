Реклама

10:45, 5 февраля 2026

Спецпредставитель Путина высказался об итогах переговоров в Абу-Даби

Дмитриев заявил, что в Абу-Даби идет работа по восстановлению отношений РФ с США
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: UAE Ministry of Foreign Affairs / Reuters

Спецпредставитель президента России Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что на переговорах в Абу-Даби идет активная работа по восстановлению российско-американских отношений. Его слова передает ТАСС.

«Как вы знаете, совместно с администрацией президента [США Дональда] Трампа идет активная работа по восстановлению отношений Россия-США по экономическому направлению», — сказал он.

В частности, Дмитриев подчеркнул, что российско-американская группа по экономическому сотрудничеству провела встречу в Абу-Даби в четверг, 4 февраля.

Ранее глава украинской делегации и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров заявил, что в Абу-Даби начался второй день переговоров между делегациями России, США и Украины по урегулированию украинского конфликта.

