Российский генерал назвал три условия взятия под контроль Одессы и Николаева

Депутат Гурулев: Одессу и Николаев возьмут, если на то будет политическая воля

Депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулев назвал три условия взятия под контроль Одессы и Николаева Вооруженными силами России. Своим мнением он поделился в беседе с «Царьградом».

По его словам, в настоящее время перед российскими военными может не стоять задача по взятию этих городов, так как главная цель специальной военной операции на Украине — денацификация и демилитаризация. То есть, пояснил он, целью является устранение нацистского режима и «тех Вооруженных сил Украины, которые будут готовы напасть на Россию».

«Будет политическая воля нашего российского руководства взять Одессу и Николаев — их в любом варианте возьмут», — указал депутат. При этом помимо политической воли, по словам Гурулева, для взятия Одессы и Николаева будет иметь значение то, какое оружие для этих целей будет применяться, а также соотношение сил и средств по каждому типу оружия.

Ранее Гурулев назвал возможный сценарий стремительного конфликта России и Запада. По его мнению, в случае конфликта России и НАТО противостояние не будет затяжным и «конвенциональным» — произойдет стремительное разрушение инфраструктуры Североатлантического альянса российскими вооруженными силами.