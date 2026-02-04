Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:34, 4 февраля 2026Россия

Российский генерал назвал три условия взятия под контроль Одессы и Николаева

Депутат Гурулев: Одессу и Николаев возьмут, если на то будет политическая воля
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулев назвал три условия взятия под контроль Одессы и Николаева Вооруженными силами России. Своим мнением он поделился в беседе с «Царьградом».

По его словам, в настоящее время перед российскими военными может не стоять задача по взятию этих городов, так как главная цель специальной военной операции на Украине — денацификация и демилитаризация. То есть, пояснил он, целью является устранение нацистского режима и «тех Вооруженных сил Украины, которые будут готовы напасть на Россию».

«Будет политическая воля нашего российского руководства взять Одессу и Николаев — их в любом варианте возьмут», — указал депутат. При этом помимо политической воли, по словам Гурулева, для взятия Одессы и Николаева будет иметь значение то, какое оружие для этих целей будет применяться, а также соотношение сил и средств по каждому типу оружия.

Ранее Гурулев назвал возможный сценарий стремительного конфликта России и Запада. По его мнению, в случае конфликта России и НАТО противостояние не будет затяжным и «конвенциональным» — произойдет стремительное разрушение инфраструктуры Североатлантического альянса российскими вооруженными силами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Банк России признал тревожной ситуацию с ценами из-за НДС. Путин сделал заявление

    Экономика России погружается в рецессию. Брат Белоусова дал неутешительный прогноз

    России угрожает «болезнь X». Что о ней известно

    Дерматолог объяснил связь прыщей на лбу и стресса

    Стало известно о многолетнем росте числа сифилитиков среди одной категории россиян

    МИД России оценил идею НАТО направить войска на Украину

    Новым российским космонавтам предрекли работу на Луне

    Стали известны подробности о боях ВС России у Красноармейска

    Появились подробности о семье пытавшейся сжечь сверстников школьницы в Красноярске

    Гузеева обругала подписчицу из-за вопроса о фотошопе фразой «че такая дура?»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok