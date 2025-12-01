Депутат ГД Гурулев предрек стремительное разрушение инфраструктуры НАТО Россией

В случае конфликта России и НАТО противостояние не будет затяжным и «конвенциональным» — произойдет стремительное разрушение инфраструктуры Североатлантического альянса российскими вооруженными силами. Такой сценарий возможного противостояния предрек депутат Госдумы Андрей Гурулев, его рассуждения опубликованы в Telegram.

По словам парламентария, Генштаб России будет работать по каталогу целей, который утвержден уже давно. «Он активируется при появлении определенных внешних действий», — назвал Гурулев планы военных против Запада.

Он предположил, что в первую очередь российские войска выведут из строя систему управления НАТО, а затем займутся логистикой альянса, что сделает невозможной переброску войск.

Базы ПРО в Польше и Румынии рассматриваются как элементы потенциальной ударной конфигурации и будут уничтожены в первые минуты эскалации. Решения по ним имеются и не требуют доработки Андрей Гурулев

При этом депутат подчеркнул, что имеющиеся у России системы «Посейдон» и «Буревестник» созданы не для нанесения первого удара, а для обеспечения гарантированного ответа потенциальному противнику.

Ранее глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне сообщил, что альянс рассматривает возможность упреждающих ударов в ответ на якобы агрессивные действия России. Он добавил, что военный блок мог бы рассмотреть упреждающие удары в качестве «оборонительных действий».

