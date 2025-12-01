Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:30, 1 декабря 2025Россия

Назван возможный сценарий стремительного конфликта России и Запада

Депутат ГД Гурулев предрек стремительное разрушение инфраструктуры НАТО Россией
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Omar Havana / Getty Images

В случае конфликта России и НАТО противостояние не будет затяжным и «конвенциональным» — произойдет стремительное разрушение инфраструктуры Североатлантического альянса российскими вооруженными силами. Такой сценарий возможного противостояния предрек депутат Госдумы Андрей Гурулев, его рассуждения опубликованы в Telegram.

По словам парламентария, Генштаб России будет работать по каталогу целей, который утвержден уже давно. «Он активируется при появлении определенных внешних действий», — назвал Гурулев планы военных против Запада.

Он предположил, что в первую очередь российские войска выведут из строя систему управления НАТО, а затем займутся логистикой альянса, что сделает невозможной переброску войск.

Базы ПРО в Польше и Румынии рассматриваются как элементы потенциальной ударной конфигурации и будут уничтожены в первые минуты эскалации. Решения по ним имеются и не требуют доработки

Андрей Гурулев

При этом депутат подчеркнул, что имеющиеся у России системы «Посейдон» и «Буревестник» созданы не для нанесения первого удара, а для обеспечения гарантированного ответа потенциальному противнику.

Ранее глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне сообщил, что альянс рассматривает возможность упреждающих ударов в ответ на якобы агрессивные действия России. Он добавил, что военный блок мог бы рассмотреть упреждающие удары в качестве «оборонительных действий».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский назвал самый сложный вопрос на переговорах

    Стал известен простой способ уменьшить боль в пояснице

    Врач призвал отказаться от одного напитка ради здоровья печени

    Внучка Михаила Боярского показала откровенные фото в честь дня рождения

    Сотрудница российского завода завоевала титул королевы красоты

    Макрон признал незавершенность мирных планов по Украине

    Украинский турист задавил на машине ограбивших его в Турции вооруженных мужчин

    Платежная система решила блокировать карты россиян

    Раскрыт способ обмана заставивших ограбить соседей российского студента аферистов

    Sony выпустила новую версию PlayStation 5

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости