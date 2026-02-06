Дубинский: Зеленский превратился в попугая, призывающего к давлению на Россию

Президент Украины Владимир Зеленский превратился в попугая, который постоянно твердит о необходимости усилить давление на Россию. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

При этом, по его словам, призывы Зеленского не приводят к желаемому результату, а давление усиливается лишь против украинских войск.

«Если давление где-то и увеличивается, то это на линии фронта против наших позиций. А в остальном давление только снижается. Причем, не только в дипломатии, но и в системах отопления», — указал парламентарий.

Он отметил, что на Украине сейчас все происходит по инерции, включая боевые действия и разворовывание средств, и страна переживает период полураспада. «Русским уже не нужно что-то особенное делать, чтобы довести его до конца. Это сделает Зеленский», — подытожил Дубинский.

Ранее депутат Рады Артем Дмитрук призвал отстранить Зеленского от власти. Он подчеркнул, что без этого переговоры не имеют для Украины смысла.