В Раде призвали отстранить Зеленского

Дмитрук: Переговоры для Украины бессмысленны, пока Зеленский находится у власти

Переговоры не имеют для Украины смысла, пока в их повестке нет «главного пункта» — отстранения президента Владимира Зеленского. Такое мнение выразил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

«Потому что любые "гарантии", любые "формулы мира", любые разговоры о безопасности и экономике превращаются в пустую декорацию, пока у власти остается человек, для которого война — инструмент удержания власти, а страна — расходный материал», — написал он.

Ранее Дмитрук заявил, что в настоящее время есть лишь два сценария развития конфликта на Украине. По его словам, первым сценарием является мирное урегулирование конфликта при посредничестве президента США Дональда Трампа.