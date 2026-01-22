На Украине назвали два возможных сценария развития конфликта

Дмитрук: Сейчас есть только два сценария развития конфликта на Украине

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук заявил, что сейчас есть только два сценария развития конфликта на Украине. Об этом он порассуждал в своем Telegram-канале.

По словам парламентария, первым сценарием является мирное урегулирование конфликта при посредничестве президента США Дональда Трампа. При этом он отметил, что условия потенциального соглашения «усугубляются каждый день».

«Второй — без Трампа, военный, логичный сценарий, который закончится со всеми вытекающими последствиями, включая падение режима [президента Украины Владимира] Зеленского по совокупности политических, экономических и внутренних причин», — написал Дмитрук.

Он подчеркнул, что третьего варианта развития событий не существует.

Ранее Дмитрук предсказал устранение Зеленского с политической арены. По его мнению, Зеленского может ждать крепкая рука Трампа и суд.