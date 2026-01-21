В Раде предсказали будущее Зеленского после речи Трампа

Депутат Рады Дмитрук: Зеленского может ждать крепкая рука Трампа и суд

Президент Украины Владимир Зеленский будет неизбежно устранен с политической арены. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Артем Дмитрук, комментируя выступление американского лидера Дональда Трампа в Давосе.

По его словам, Зеленского используют в качестве триггерной фигуры, с которой «давно уже должно быть покончено». «Поэтому я думаю, что Зеленского все-таки может ждать крепкая рука Трампа и суд. Это может быть не так быстро, как нам бы хотелось, но, думаю, это неизбежно», — отметил парламентарий.

Ранее газета Politico со ссылкой на источники сообщала, что Зеленский хотел провести личную встречу с Трампом на полях форума в Давосе, однако Белый дом в этом не заинтересован.