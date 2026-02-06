Миршаймер: Российские войска могут взять Одессу, если ВСУ развалятся

Российские войска могут освободить Одессу, если Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишатся возможности удерживать фронт. Такое мнение на YouTube-канале Judging Freedom выразил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

«В ситуации, когда русские настроены сохранить эти четыре области (Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую — прим. «Ленты.ру»), я думаю, самый интересный вопрос — займут ли они больше областей, займут ли они Одессу, займут ли они Харьков», — порассуждал он.

Как утверждает Миршаймер, Украина уже потерпела поражение в военном отношении и продолжает держаться лишь за счет внешних вливаний. «Если бы украинская армия в какой-то момент развалилась в ближайшем будущем, я думаю, русские заполучили бы больше территорий», — добавил профессор.

Ранее источник, знакомый с ходом переговоров в в Абу-Даби, сообщил ТАСС, что Украина рассчитывает получить гарантии безопасности для Одессы в рамках соглашения об урегулировании конфликта. По словам собеседника агентства, Киев считает это критически важным.