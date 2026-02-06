Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:07, 6 февраля 2026Мир

Переход Одессы под контроль России предрекли при одном сценарии

Миршаймер: Российские войска могут взять Одессу, если ВСУ развалятся
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alexey Savchenko / Unsplash

Российские войска могут освободить Одессу, если Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишатся возможности удерживать фронт. Такое мнение на YouTube-канале Judging Freedom выразил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

«В ситуации, когда русские настроены сохранить эти четыре области (Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую — прим. «Ленты.ру»), я думаю, самый интересный вопрос — займут ли они больше областей, займут ли они Одессу, займут ли они Харьков», — порассуждал он.

Как утверждает Миршаймер, Украина уже потерпела поражение в военном отношении и продолжает держаться лишь за счет внешних вливаний. «Если бы украинская армия в какой-то момент развалилась в ближайшем будущем, я думаю, русские заполучили бы больше территорий», — добавил профессор.

Ранее источник, знакомый с ходом переговоров в в Абу-Даби, сообщил ТАСС, что Украина рассчитывает получить гарантии безопасности для Одессы в рамках соглашения об урегулировании конфликта. По словам собеседника агентства, Киев считает это критически важным.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп предложил окончательно похоронить ядерный договор России и США. Что в Вашингтоне предлагают взамен?

    Россия и США на переговорах по Украине внезапно обсудили не связанный с Украиной вопрос

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Трамп захотел переименовать в свою честь вокзал и аэропорт

    Переход Одессы под контроль России предрекли при одном сценарии

    В Британии рассказали об истерике Каллас из-за интервью Зеленского

    Тигр столкнул полицейского с мотоцикла и растерзал его

    Объяснена важность пускания газов при партнере

    Предсказаны сроки нового наступления армии России

    ФБР заметило таинственную фигуру рядом с камерой Эпштейна в ночь его смерти

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok