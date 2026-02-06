Джонсон: Если Украина не примет сделку России, тогда она рискует потерять Киев

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон спрогнозировал для Украины сценарий, при котором она может потерять Одессу и Киев, если не пойдет на сделку с Россией. Своим мнением он поделился в эфире YouTube-канала.

По его словам, каждое последующее предложение российской стороны о соглашении для Украины может быть хуже предыдущего, поэтому на сделку необходимо идти именно в скором времени. «Россия до сих пор хочет дать Украине шанс остаться нормальной страной. (…) Если они не примут эту сделку сейчас, тогда следующее предложение будет означать, что они потеряют Одессу и, возможно, потеряют Киев», — отметил эксперт.

Как подчеркнул Джонсон, поражение Украины не сможет предотвратить никакая поддержка, оказываемая западными союзниками Киева. Главный вопрос лишь заключается в том, как этот проигрыш будет выглядеть, добавил он.

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер отметил, что российские войска могут освободить Одессу, если Вооруженные силы Украины (ВСУ) останутся без возможности удерживать фронт. По его оценке, Украина уже потерпела поражение в военном смысле, а на сегодняшний день продолжает держаться только за счет внешних вливаний.