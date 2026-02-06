Реклама

В Киеве рассказали о бешенстве Зеленского из-за переговоров

Соскин: Зеленский пытается сорвать восстановление отношений России и США
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины сейчас делает все возможное, чтобы сорвать процесс налаживания российско-американских отношений. Об этом заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин, поделившись своей позицией в эфире YouTube-канала.

По его словам, украинский глава все время пытается пустить этот процесс под откос, загоняя «все время туда какую-то торпеду». Политолог подчеркнул, что Россия и США используют переговорный трек по Украине как возможность обсудить точки соприкосновения и формирование фундамента для сотрудничества, в то время как Зеленскому это не нравится.

При этом, как считает Соскин, перед нынешним президентом Украины стоит только одна задача: продолжать боевые действия, хотя необходимо было давно приехать в Москву и начать вести переговоры о мире. «Можно сколько угодно говорить, что мы восстанавливаем, восстанавливаем. Но есть же реальность. От нее не уйдешь», — констатировал аналитик.

Ранее глава МИД Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) Абдалла бен Зейд Аль Нахайян заявил, что итоги нового раунда переговоров по Украине показали доверие к стране. По словам министра, международное сообщество согласно с тем, что нужно достичь всеобъемлющего и устойчивого урегулирования украинского вопроса.

