Мир
6 февраля 2026

В ОАЭ оценили итоги нового раунда переговоров по Украине

МИД ОАЭ: Проведение переговоров по Украине отражает доверие к стране
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Проведение нового раунда переговоров между Россией и Украиной в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) отражает международное доверие к роли страны в качестве медиатора. К такому выводу пришел глава МИД ОАЭ Абдалла бен Зейд Аль Нахайян в соцсети X.

«Его Высочество подчеркнул, что проведение этого раунда в ОАЭ является важным шагом, воплощающим международное доверие к роли страны в поддержке диалога и продвижении дипломатических решений кризисов», — отметил он.

По словам министра, международное сообщество согласно с необходимостью достижения всеобъемлющего и устойчивого урегулирования украинского вопроса. Российско-украинские переговоры при участии американской делегации проходили в Абу-Даби 4 и 5 февраля.

Ранее глава Штатов Дональд Трамп сообщил, что США упорно работают над тем, чтобы положить конец украинскому конфликту. В свою очередь, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф подвел итоги переговоров с Россией и Украиной. По его словам, трехсторонние встречи в Абу-Даби носили конструктивный характер и были сосредоточены на создании условий для прочного мира.

