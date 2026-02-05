Уиткофф подвел итоги переговоров с Россией и Украиной в Абу-Даби

Уиткофф: Встречи в Абу-Даби были сосредоточены на условиях для прочного мира

Трехсторонние встречи в Абу-Даби носили конструктивный характер и были сосредоточены на создании условий для прочного мира. Итоги переговоров с Россией и Украиной подвел спецпредставитель президента США Стив Уиткофф на странице в соцсети X.

«В течение двух дней делегации провели дискуссии по оставшимся открытым вопросам, включая методы обеспечения прекращения огня и контроля за прекращением боевых действий», — заявил он.

Уиткофф подчеркнул, что делегации договорились вернуться в свои столицы и продолжить трехсторонние переговоры в ближайшие недели.

Ранее президент США Дональд Трамп после завершения трехсторонних переговоров в Абу-Даби заявил, что стороны почти добились урегулирования конфликта на Украине.