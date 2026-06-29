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22:46, 28 июня 2026Россия

Путин сообщил об отсутствии договоренностей в Анкоридже

Путин: В Анкоридже не было никаких договоренностей
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент России Владимир Путин сообщил, что США и Россия не достигли договоренностей во время саммита в Анкоридже. Он рассказал об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Никто не ставил никаких подписей, но мы обсуждали определенные возможности завершения конфликта на Украине, и компромиссы, которые обсуждались, это как раз были те предложения, которые были обращены американской стороной к нам», — заявил Путин.

По словам главы государства, российскую сторону призывали «пойти на компромиссы, сформулированные американскими переговорщиками». Москва согласилась пойти на эти компромиссы, отметил он.

Ранее об отсутствии окончательных договоренностей по итогам саммита на Аляске заявил госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, если бы во время встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа было достигнуто соглашение, то конфликт на Украине завершился бы. Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя заявление Рубио, отметил, что его слова вызывают вопросы.

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