Лавров ответил на заявление Рубио об отсутствии соглашения на Аляске

Лавров: Заявление Рубио об отсутствии соглашения на Аляске вызывает вопросы

Заявление госсекретаря США Марко Рубио об отсутствии соглашения по итогам саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске вызывает вопросы. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, его комментарий публикует российский МИД.

«Когда мой коллега Рубио говорит, что на Аляске были только предложения, а соглашения не было, у меня это вызывает вопрос с точки зрения того, что мы подразумеваем под соглашением. Если одна сторона, в данном случае США, положила на стол свои предложения об урегулировании, о том, как подступиться к этому кризису, а вторая сторона выразила согласие с этими предложениями, то говорить о том, что согласия не было, получается как-то не очень изящно», — сказал он.

Лавров отметил, что в ходе саммита на Аляске обсуждались предложения Вашингтона по урегулированию конфликта, которые были приняты российской стороной. Он также напомнил, что за несколько дней до встречи в Анкоридже спецпосланник президента США Стивен Уиткофф представил американские предложения в ходе своего визита в Москву, а затем, уже на Аляске, Путин в присутствии Трампа и Рубио перечислял их пункт за пунктом и спрашивал, правильно ли они сформулированы. «На каждый его вопрос Уиткофф отвечал положительно», — подчеркнул Лавров.

Ранее Рубио заявил, что президенты России и США во время встречи на Аляске не достигли окончательных договоренностей по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, соглашения на Аляске не было — было лишь предложение.