Рубио высказался о договоренностях Путина и Трампа на Аляске

Рубио: Трамп и Путин на Аляске не достигли окончательных договоренностей по Украине

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на Аляске не достигли окончательных договоренностей по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, передает ТАСС.

«Соглашения на Аляске не было. На Аляске было предложение. Но на Аляске не было соглашения», — сказал дипломат.

По словам Рубио, если бы во время встречи российского и американского лидеров было достигнуто соглашение, то конфликт на Украине завершился бы.

Госсекретарь США подчеркнул, что Вашингтон готов сыграть любую конструктивную роль в урегулировании конфликта.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не хочет даже думать, что саммит по урегулированию украинского конфликта на Аляске был задуман, чтобы выиграть время для довооружения Киева. По словам главы российского внешнеполитического ведомства, параметры урегулирования конфликта на Украине были обсуждены и согласованы на Аляске. Реализация предполагала начало переговоров по деталям этого процесса.