Лавров сделал заявление о роли саммита на Аляске в довооружении Киева

Лавров заявил, что не хочет даже думать, что саммит на Аляске был для довооружения Киева

Министр иностранных дел России Сергей Лавров не хочет даже думать, что саммит по урегулированию украинского конфликта на Аляске был задуман, чтобы выиграть время для довооружения Киева. Об этом сообщает ТАСС.

«Я не хочу даже подозревать, что Аляска, как и европейские действия, была задумана, чтобы выиграть время для довооружения киевского режима. Не хочу даже об этом думать, но на деле получилось так, как получилось», — сказал он.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, параметры урегулирования конфликта на Украине были обсуждены и согласованы на Аляске. Реализация предполагала начало переговоров по деталям этого процесса.

Ранее Лавров заявил, что все заявления из стран Европейского союза сводятся к одному требованию — капитуляция от Москвы. Министр подчеркнул, что именно в этом была суть заявления Франции, Германии и Великобритании после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 7 июня.