Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:46, 23 июня 2026Мир

Лавров высказался о требовании капитуляции от России

Лавров: Все заявления из стран Евросоюза сводятся к требованию капитуляции от России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alexander Nemenov / Pool / Reuters

Все заявления из стран Европейского союза (ЕС) сводятся к одному требованию — капитуляция от Москвы. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Если перевести на прямой язык все, что мы слышим из Брюсселя, Парижа, Лондона, Берлина, из других столиц, то от Москвы требуют капитуляции», — указал дипломат.

По словам Лаврова, именно в этом была суть заявления президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и канцлера ФРГ Фридриха Мерца после «сходки» с Владимиром Зеленским, которая прошла в Лондоне 7 июня.

8 июня лидеры стран «евротройки» назвали условия для достижения мира на Украине. По их мнению, Киев должен иметь надежные и юридически обязательные гарантии безопасности, основанные на обязательствах, взятых в Берлине в декабре 2025 года и в Париже в январе 2026 года. Как добавили лидеры Е3, замороженные российские активы останутся обездвиженными до тех пор, пока конфликт не завершится.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров высказался о требовании капитуляции от России

    Россия разбомбила старый советский объект с подземными бункерами. Там британцы тренировали бойцов ВСУ

    Обычная привычка перед сном оказалась связана с болезнью Альцгеймера

    Лавров назвал реальную цель Запада на переговорах по Украине

    Волочкова впечатлила фанатов кардинально новой внешностью

    Лавров заявил о создании в ЕС концлагерей для российских военных

    В российском регионе раскрыт скрывавшийся 40 лет убийца и насильник детей

    В Кривом Роге сообщили о повреждении инфраструктуры после ракетного удара

    В Минобороны отчитались о сбитых британских ракетах Storm Shadow

    В России предложили ввести уголовную ответственность за одно действие с участниками СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok