Лавров высказался о требовании капитуляции от России

Лавров: Все заявления из стран Евросоюза сводятся к требованию капитуляции от России

Все заявления из стран Европейского союза (ЕС) сводятся к одному требованию — капитуляция от Москвы. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Если перевести на прямой язык все, что мы слышим из Брюсселя, Парижа, Лондона, Берлина, из других столиц, то от Москвы требуют капитуляции», — указал дипломат.

По словам Лаврова, именно в этом была суть заявления президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и канцлера ФРГ Фридриха Мерца после «сходки» с Владимиром Зеленским, которая прошла в Лондоне 7 июня.

8 июня лидеры стран «евротройки» назвали условия для достижения мира на Украине. По их мнению, Киев должен иметь надежные и юридически обязательные гарантии безопасности, основанные на обязательствах, взятых в Берлине в декабре 2025 года и в Париже в январе 2026 года. Как добавили лидеры Е3, замороженные российские активы останутся обездвиженными до тех пор, пока конфликт не завершится.