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Из жизни
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14:02, 15 июля 2026Из жизни

Женщина похудела на 44 килограмма и раскрыла неожиданную причину своего успеха

Весившая 101 килограмм женщина похудела на 44 килограмма благодаря медитации
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Beauty-box / Shutterstock / Fotodom

Весившая 101 килограмм жительница Великобритании сумела похудеть на 44 килограмма и раскрыла неожиданную причину своего успеха. Об этом пишет Daily Star.

48-летняя Мишель Торн из Кембриджшира начала набирать вес около 15 лет назад. Из-за СДВГ она постоянно перекусывала чем-то, чтобы успокоиться. Ситуация ухудшилась в 2013 году, когда муж Торн бросил ее с дочерью. Кроме того, отцу британки диагностировали деменцию, и ему требовался постоянный уход. Женщина заедала жизненные трудности шоколадом и фастфудом. Торн призналась, что настолько плохо себя чувствовала, что решила, будто и у нее началась деменция. «Иногда я приходила туда, где жила когда-то, потому что просто забывала, где живу на самом деле», — описала свое состояние британка.

Торн пыталась похудеть при помощи диет, но ничего не помогало. Отца женщины не стало в 2023 году, из-за чего у нее случился тяжелый нервный срыв. После этого она решила прибегнуть к медитации. «Я начала с пяти-десяти минут в день. Мой разум успокоился, я снова начала воспринимать красоту мира — пение птиц, цветы, улыбки людей, — поделилась воспоминаниями Торн. — Это было похоже на пробуждение».

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По мере улучшения психологического состояния британка стала более осознанно относиться к еде, готовить дома и есть больше здоровой пищи. Она стала постепенно худеть, и теперь весит 57 килограммов. Торн призналась, что в 2025 году некоторое время принимала препарат для похудения, но сейчас отказалась от него. Она также впервые за 13 лет перестала принимать антидепрессанты. Сейчас Торн устроилась на хорошую работу, обрела финансовую стабильность и может оплатить образование дочери.

Ранее сообщалось, что 45-летняя жительница Великобритании сумела похудеть на 32 килограмма и увлеклась бодибилдингом. Сбросить лишний вес она решила ради сына.

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