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Из жизни
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14:31, 13 июля 2026Из жизни

Женщина похудела на 32 килограмма ради сына и стала бодибилдершей

Жительница Великобритании похудела на 32 килограмма и увлеклась бодибилдингом
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: fxquadro / Magnific

Жительница города Болтон, Великобритания, Линдси Келли рассказала, как в 45 лет похудела и увлеклась бодибилдингом. Ее историей делится Daily Mirror.

По словам Келли, раньше она вела пассивный образ жизни: заказывала еду с доставкой, много пила и часто лежала на диване. Однако в январе 2024 года она устала от этого и решила измениться ради сына. «Хотела стать для него примером и показать, чего можно добиться», — объяснила британка.

Женщина наняла персонального тренера, стала ходить в зал и питаться пять раз в день. Рацион Келли почти не менялся изо дня в день: овсянка с йогуртом, курица с рисом, роллы с курицей, фарш с картофелем и овощами, а также хлеб с арахисовой пастой. Благодаря здоровым привычкам ей удалось похудеть на 32 килограмма.

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В процессе похудения Келли даже смогла найти новую страсть — бодибилдинг. Сейчас она активно участвует в различных соревнованиях и поддерживает форму.

Келли рассказала, что встает в четыре утра, 40 минут делает кардио натощак, а после идет на работу пешком. 12-часовой рабочий день она завершает силовой тренировкой в зале. «Поначалу было мучительно, но через пару недель втягиваешься, и это становится привычкой, — призналась она. — Сейчас мне это даже нравится — я ценю структуру и дисциплину, но это приходит только со временем».

Ранее сообщалось, что 101-летняя бодибилдерша из Испании раскрыла секрет долголетия. Причинами долгой жизни она назвала постоянную активность и силовые упражнения, которым она уделяет по два часа каждый день.

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