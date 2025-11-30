Из жизни
18:53, 30 ноября 2025Из жизни

101-летняя бодибилдерша раскрыла секрет долголетия

101-летняя испанка назвала спорт и оливковое масло секретами своего долголетия
Никита Савин
Никита Савин

Кадр: @inaxilasa / YouTube

101-летняя бодибилдерша из Испании рассказала, как увлеклась спортом, и раскрыла секреты долголетия. Об этом пишет What's the Jam.

Иньякси Ласа из муниципалитета Беасайн, провинция Гипускоа, начала заниматься тяжелой атлетикой в 94 года после того, как ее сиделка получила травму и отдала ей свой абонемент в спортзал. Испанка призналась, что и раньше была очень активной. «Я занималась на велотренажере и много ходила пешком, но потом меня убедили пойти в спортзал, и, если честно, это было лучшее решение в моей жизни», — заявила Ласа.

Сначала ей помогали два инструктора, но потом долгожительница научилась выполнять все упражнения сама. В частности, она поднимает блины от штанги и занимается на тренажерах. Ласа назвала постоянную активность и силовые упражнения, которым она уделяет по два часа каждый день, главными секретами своего долголетия. Среди других причин долгой жизни она назвала здоровое питание. Женщина живет в сельском регионе и употребляет в пищу много овощей и оливкового масла.

В тренировках Ласе помогает ее 63-летний сын. Он же завел для нее аккаунт в социальной сети, где она быстро прославилась. Сейчас у Ласы более 100 тысяч подписчиков, которым она рассказывает о своей жизни и тренировках. Когда женщину попросили дать совет молодежи, она сказала: «Главное — иметь цель, какой бы маленькой она не казалась. Нужна мотивация, чтобы утром вставать с кровати и делать что-то».

Ранее долгожительница из Великобритании назвала лучший напиток для продления жизни. 101-летняя Джойс Линас уверена, что прожила так долго благодаря любви к лимонаду.

    Все новости