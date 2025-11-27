101-летняя женщина назвала лучший напиток для продления жизни

101-летняя британка Джойс Линас назвала лимонад лучшим напитком для долголетия

Долгожительница из Великобритании отпраздновала очередной день рождения и назвала лучший напиток для продления жизни. Об этом сообщает Harrogate Advertiser.

101-летняя Джойс Линас из города Харрогит, графство Норт-Йоркшир, отпраздновала знаменательную дату в конце ноября. В юности она помогала отцу на ферме, а потом устроилась на обувной завод. После этого Линас стала мастером на фабрике игрушек, где проработала до пенсии.

Женщина утверждает, что прожила так долго благодаря тому, что каждый день выпивает стакан лимонада. Долгожительница рассказала, что ее мать готовила очень вкусный домашний лимонад, и он стал ее любимым напитком. «Мама раньше делала лимонад. Я до сих пор помню его вкус. С тех пор я выпиваю по стакану каждый день», — заявила британка и добавила, что больше всего любит прозрачные лимонады.

Поздравить Линас с 101-м днем рождения в дом престарелых пришли двое детей и друзья. Долгожительница поблагодарила сотрудников пансионата за организацию праздничной вечеринки и заявила, что на 102-й день рождения собирается совершить полет на воздушном шаре.

Ранее легендарный японский суши-шеф Дзиро Оно отметил 100-летний юбилей и раскрыл простой секрет долголетия. Оно заявил, что прожил так долго, потому что никогда не прекращал работать.