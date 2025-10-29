Легендарный суши-шеф отметил 100-летний юбилей и раскрыл простой секрет долголетия

100-летний суши-шеф Дзиро Оно назвал работу главным секретом своего долголетия

Легендарный японский суши-шеф Дзиро Оно отметил 100-летний юбилей и раскрыл простой секрет долголетия. Об этом сообщает Associated Press (AP).

Оно родился 27 октября 1925 года в городе Хамамацу, префектура Сидзуока, и начал учиться готовить суши в семь лет в ресторане при гостинице. В 25 лет он переехал в Токио, где 15 лет проработал суши-шефом, а в 1965 году открыл собственный ресторан Sukiyabashi Jiro. Это заведение до сих пор остается одним из самых популярных в Токио и имеет три звезды Мишлен.

Хотя из-за возраста суши-шеф передал управление заведением сыну, сам он продолжает время от времени готовить для гостей и считает именно это главной причиной своего долголетия. «Я больше не могу приходить в ресторан каждый день, но даже в 100 лет я стараюсь работать, когда могу. Я думаю, что работа — лучшее лекарство», — сказал японец.

Оно добавил, что собирается проработать еще пять лет, прежде чем окончательно уйти на покой. Он старается бережно относиться к здоровью, чтобы проработать еще как можно дольше. Легендарный шеф не употребляет алкоголь, правильно питается и каждый день гуляет.

Его ресторан прославился как место, которое часто посещали мировые знаменитости. В частности, именно там решил пообедать в 2014 году президент США Барак Обама во время визита в Японию. С 2020 года заведение Оно принимает только ограниченный круг избранных гостей, а также поставляет блюда в роскошные гостиницы.

