Из жизни
15:50, 20 октября 2025Из жизни

100-летний «Мистер Америка» раскрыл секрет хорошей физической формы

Юлия Юткина
Кадр: Inside Edition / YouTube

100-летний житель США Эндрю Бостинто рассказал, как ему до сих пор удается заниматься бодибилдингом. Секреты своего долголетия он раскрыл в беседе с Daily Mail.

По словам Бостинто, главный секрет его хорошей физической формы — верное отношение к возрасту. «Я не считаю себя старым, и это то, что заставляет меня двигаться вперед», — объяснил он. Мужчина отметил, что, когда люди называют себя стариками, они сами отказываются от своей молодости.

Бостинто занимается бодибилдингом с 12 лет. Это увлечение помогло ему в 1977 году завоевать титул «Мистер Америка» среди мужчин старше 50 лет.

Спортсмен признался, что он учится жить в гармонии со своим телом. У него есть проблемы с сердцем, ему трудно контролировать правые руку и ногу из-за ранения, полученного во время Второй мировой войны. По этой причине мужчина старается не перенапрягаться: он больше сосредоточен на сохранении мышечной массы, а не поднятии тяжестей.

Бостинто рассказал, что ходит в спортзал пять-шесть дней в неделю. Он заявил, что будет продолжать это делать, пока не перестанет дышать. Кроме того, Бостинто старается правильно питаться, не пьет алкоголь и не курит. В этом мужчину поддерживает его жена, которая тоже увлекается тяжелой атлетикой. Они сыграли свадьбу, когда Бостинто было 66 лет.

Ранее сообщалось, что американская долгожительница из Вирджиния-Бич поделилась секретами, позволившими ей достичь 100-летнего возраста. Она занимается в спортзале и много ходит.

    Все новости