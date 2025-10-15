Из жизни
14:56, 15 октября 2025Из жизни

100-летняя женщина поделилась секретами долголетия

100-летняя американка назвала прогулки и спорт секретом долголетия
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Кадр: @evrydayclub

Американская долгожительница из Вирджиния-Бич поделилась секретами, позволившими ей достичь векового юбилея. О ней пишет Fox News.

Столетняя Рут Лемей рассказала журналистам, что делает два подхода на велотренажере по полчаса, каждый раз выставляя на нем дистанцию в пять километров. После этого она выходит на получасовую прогулку и проходит полтора километра. Она считает спорт главным секретом своего долголетия.

«Много упражнений, достаточно сна, я ложусь в 21:30 и ем много овощей — стараюсь поддерживать здоровье», — отметила женщина. Если ей не удается выйти на улицу, она ходит из одного конца дома в другой. «Это 170 шагов по 40 раз, то есть 6800 шагов», — рассказала Лемей.

Американка всегда вела активный образ жизни и до 98 лет самостоятельно водила автомобиль. Ее дочь Аннетт Паркер добавила, что мать придерживается сбалансированной диеты: ест нежирный йогурт, овсянку, курицу и морепродукты. Она поддерживает социальные связи и следит за психологическим здоровьем. Примечательно, что Лемей никогда не курила и не употребляла алкоголь. При этом в ее семье не было предпосылок к долголетию — отец дожил до 65 лет, а мать — до 74 лет.

Ранее сообщалось, что старейшая женщина Великобритании и мира Этель Кейтерхэм во время визита короля Карла III раскрыла ему правду о его популярности у женщин. «Все девушки были в него влюблены», — передала ее слова внучка.


