19:07, 22 сентября 2025Из жизни

Старейшая женщина мира рассказала королю Карлу III о его популярности у женщин

Старейшая женщина в мире рассмешила короля Великобритании Карла III
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Aaron Chown / Pool via Reuters

Старейшая женщина Великобритании и мира Этель Кейтерхэм во время визита короля Карла III раскрыла ему правду о его популярности у женщин. Об этом сообщает BBC News.

116-летняя Этель Кейтерхэм — единственная ныне живущая британка, которая застала царствование Эдуарда VII, наследника королевы Виктории. Кейтерхэм недавно призналась прессе, что готова променять празднование своего дня рождения на встречу с королем. Несколько недель спустя монарх исполнил ее желание.

Кейтерхэм рассказала королю, что помнит, как все девушки были влюблены в него и хотели выйти за него замуж. Карл III рассмеялся в ответ на это откровение. Женщина напомнила монарху о его инвеституре в качестве принца Уэльского в 1969 году: «Я помню, когда ваша мать присвоила вам титул в замке Карнарвон». Одна из внучек Кейтерхэм Кейт Хендерсон добавила: «Ты на днях говорила, что принц Чарльз был таким красивым. Все девушки были в него влюблены. Настоящий принц — а теперь король». В ответ на это Карл III игриво ответил: «Ну да, по крайней мере то, что от него осталось».

Этель Кейтерхэм родилась 21 августа 1909 года в многодетной семье: она была седьмым ребенком. Когда девушка подросла, она работала няней в семье военного в Индии, а после замужества воспитала двух дочерей. Старейшая женщина Великобритании имеет трех внучек и пять правнуков. Она продолжала водить машину до 97 лет. В апреле она стала старейшей из ныне живущих людей на планете.

Ранее долгожитель из Великобритании отпраздновал 105-й день рождения и раскрыл простой секрет долголетия. Он пошутил, что прожил так долго, потому что продолжал дышать.

