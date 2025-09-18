Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
11:05, 18 сентября 2025Из жизни

105-летний мужчина раскрыл простой секрет долголетия

105-летний мужчина назвал дыхание секретом своего долголетия
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Eduardo Regueiro / Shutterstock / Fotodom  

Долгожитель из Великобритании отпраздновал 105 день рождения и раскрыл простой секрет своего долголетия. Об этом сообщает The Bolton News.

Рон Кэллоу из города Болтон отметил знаменательную дату в пятницу, 12 сентября. До 2024 года мужчина жил один в своем доме, но теперь решился перебраться в пансионат для пожилых. Кэллоу родился в 1920 году, работал в прядильной компании, а затем стал инженером.

Секретом своего долголетия 105-летний мужчина в шутку назвал постоянное дыхание. «Просто продолжайте дышать», — заявил он. Внучка долгожителя добавила, что он учил ее никогда не злиться и сам следовал этому правилу. Женщина считает, что этот принцип помог ему прожить столько лет.

Материалы по теме:
«Старики сами себя делают стариками» Она стала моделью, несмотря на возраст. И познала главный секрет молодости
«Старики сами себя делают стариками»Она стала моделью, несмотря на возраст. И познала главный секрет молодости
27 июля 2018
Они — суперстары Принципы долгой жизни от тех, кому за 90
Они — суперстарыПринципы долгой жизни от тех, кому за 90
26 января 2015

Всю жизнь Кэллоу увлекался резьбой по дереву. Он самостоятельно изготовил множество декоративных элементов для дома и даже сделал кукольный домик для внучки, когда она была маленькой. Мужчина также рассказал, что всегда увлекался футболом, а любимым напитком назвал «любой, где есть спиртное».

Ранее жительница США отметила 110-й день рождения и высказалась по поводу секретов своего долголетия. Она сказала, что никаких секретов долголетия нет, но желающим прожить подольше нужно правильно питаться.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский раскрыл планы «А» и «Б» в конфликте с Россией. В чем они заключаются?

    Оборудование нефтегазовой компании загорелось после удара ВСУ по югу России

    Российский студент надел костюм горничной и поплатился

    Очевидцы рассказали о резком химическом запахе после удара ВСУ по заводу Газпрома

    105-летний мужчина раскрыл простой секрет долголетия

    Выстрелившие в российскую туристку в Турции мужчины на мотоцикле попали на видео

    Папа Римский исключил реформы в отношении женщин и однополых браков

    Опубликовано видео с огромным столбом дыма после сообщения об атаке ВСУ на регион России

    Жена российского чиновника ответила на сообщения о лечении солдат ВСУ в ее отеле в Европе

    ВСУ ударили по нефтехимическому комплексу в отдаленном от границы регионе России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости