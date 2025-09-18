105-летний мужчина раскрыл простой секрет долголетия

105-летний мужчина назвал дыхание секретом своего долголетия

Долгожитель из Великобритании отпраздновал 105 день рождения и раскрыл простой секрет своего долголетия. Об этом сообщает The Bolton News.

Рон Кэллоу из города Болтон отметил знаменательную дату в пятницу, 12 сентября. До 2024 года мужчина жил один в своем доме, но теперь решился перебраться в пансионат для пожилых. Кэллоу родился в 1920 году, работал в прядильной компании, а затем стал инженером.

Секретом своего долголетия 105-летний мужчина в шутку назвал постоянное дыхание. «Просто продолжайте дышать», — заявил он. Внучка долгожителя добавила, что он учил ее никогда не злиться и сам следовал этому правилу. Женщина считает, что этот принцип помог ему прожить столько лет.

Всю жизнь Кэллоу увлекался резьбой по дереву. Он самостоятельно изготовил множество декоративных элементов для дома и даже сделал кукольный домик для внучки, когда она была маленькой. Мужчина также рассказал, что всегда увлекался футболом, а любимым напитком назвал «любой, где есть спиртное».

Ранее жительница США отметила 110-й день рождения и высказалась по поводу секретов своего долголетия. Она сказала, что никаких секретов долголетия нет, но желающим прожить подольше нужно правильно питаться.