110-летняя женщина отметила юбилей и высказалась по поводу секретов долголетия

110-летняя американка Фингер назвала овощи и спорт секретами своего долголетия

Жительница США отметила 110-й день рождения и высказалась по поводу секретов своего долголетия. Об этом сообщает Southeast Missourian.

Вельма Фингер из города Кейп-Жирардо, штат Миссури, отметила очередной юбилей 28 июля. Женщина родилась в 1915 году на ферме, у нее было восемь братьев и сестер. Долгожительница вспомнила эпидемию испанского гриппа, и рассказала, что ее мать тогда очень тяжело болела, но выздоровела.

В 1947 году американка вышла замуж за военного, который работал на радио, и родила сына. Они много ездили по стране, и одно время женщина работала администратором на радиостанции KBKB-FM в Айове. За всю жизнь она с мужем и сыном успела пожить в 12 штатах, побывала пекарем, администратором больницы и жилого комплекса. Отвечая на вопрос о секрете долголетия 110-летняя юбилярша сказала, что никакого секрета у нее нет. Однако она считает, что нужно есть побольше овощей, заниматься спортом и нагружать ум, чтобы прожить подольше.

Фингер рассказала, что одним из самых важных событий в ее бытовой жизни было появление в городе электричества, так как, например, больше не нужно было разжигать дровяную печь и забрасывать угли в чугунный утюг, чтобы погладить вещи. Она также отметила, что ей очень нравятся возможности компьютеров, но настоящим чудом назвала радио.

Несмотря на преклонный возраст Фингер регулярно занимается на велотренажере, много гуляет и навещает родных, чтобы оставаться в форме. Во время пандемии COVID-19 она переболела новой коронавирусной инфекцией дважды, однако полностью выздоровела. Поздравить Фингер с юбилеем пришла ее внучка с правнуками и другие родственники.

Ранее сообщалось, что жительница США прыгнула с парашютом в честь 100-летнего юбилея и раскрыла секрет своего долголетия. Пегги Вулф из Миссури считает, что прожила так долго, потому что никогда не злоупотребляла алкоголем.