100-летняя женщина прыгнула с парашютом и раскрыла секрет долголетия

100-летняя американка прыгнула с парашютом и назвала три правила долголетия

Жительница США прыгнула с парашютом в честь 100-летнего юбилея и раскрыла секрет своего долголетия. Об этом пишет The Meadville Tribune.

Пегги Вулф из Уэбб-Сити, штат Миссури, отметила знаменательную дату 20 июля. Поздравить женщину пришли друзья и родственники, а главным событием праздника стал ее прыжок с парашютом в компании инструктора с высоты три километра. В полете Вулф потеряла ботинок, однако совсем не расстроилась по этому поводу. Она пошутила, что однажды кто-то найдет его и ничего не поймет.

Вулф совершила первый прыжок с парашютом в 92 года. Женщина утверждает, что всегда хотела это сделать, но пришлось подождать, пока у нее больше не будет никаких обязательств перед другими. Американка считает, что прожила так долго благодаря трем простым правилам: вести активный образ жизни, правильно питаться и не злоупотреблять алкоголем.

«Делай то, что хочешь, пока можешь. Потому что ты никогда не знаешь, что принесет следующий год», — назвала свое жизненное кредо долгожительница.

Ранее сообщалось, что жительница США отметила 105-й день рождения шампанским и партией в стрип-покер. Именинница раскрыла свою победную стратегию в этой игре.

