Женщина отметила 105-й день рождения партией в стрип-покер и раскрыла победную тактику

Patch: 105-летняя американка сыграла в стрип-покер в честь дня рождения

Жительница США отметила 105-й день рождения шампанским и партией в стрип-покер. Об этом сообщает Patch.

Джо Хаманн отпраздновала знаменательную дату в пятницу, 18 июля, в доме престарелых Ivy Park города Пласеншия, штат Калифорния. Женщина родилась в 1920 году в Миннесоте, выросла в Чикаго, а затем переехала в Калифорнию. У нее было два брата и три сестры. Хаманн рассказала, что в детстве больше всего любила кататься на роликовых коньках и припомнила, что тогда у них были железные колеса.

Поздравить долгожительницу с очередным днем рождения пришли друзья и родные. Специально для Хаманн в Ivy Park организовали специальную вечеринку с шампанским. Кроме того, для американки спел двойник Элвиса Пресли, а затем она сыграла с гостями в стрип-покер. В беседе с Patch Хаманн раскрыла свою победную тактику в этой игре. «Надевайте побольше украшений и аксессуаров! У тебя будет больше шансов на победу, если начнешь с того, что снимешь сережки», — заявила 105-летняя женщина.

Хаманн призналась, что не испытывает особенных чувств по поводу своего возраста, однако рада, что все еще жива. Родные рассказали, что несмотря на почтенный возраст долгожительница отличается острым умом и чувством юмора. Она любит играть в «Бинго» с соседями, раскладывать пасьянсы на компьютере и читать.

Ранее 103-летняя британка раскрыла секрет своего долголетия. Женщина заявила, что прожила так долго благодаря любимому алкогольному напитку.

