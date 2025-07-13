Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:35, 13 июля 2025Из жизни

103-летняя женщина назвала вино секретом долгой жизни

103-летняя женщина из Великобритании назвала вино секретом долгой жизни
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Freepik

103-летняя жительница британского города Маркет-Харборо назвала секретом долгой жизни красное вино. Об этом сообщает издание Harborough Mail.

Марджери Джейкобс родилась 1 июня 1922 года и была младшей из пяти детей. Во время Второй мировой войны она работала помощницей делопроизводителя. У женщины двое детей, двое внуков и четыре правнука.

До глубокой старости долгожительница жила самостоятельно и переехала в дом престарелых лишь в августе 2024 года, когда ей было 102 года. Она любит проводить время в саду и увлекается литературой и поэзией.

В честь ее дня рождения семья и сотрудники дома престарелых организовали празднование с воздушными шарами и тортом. Когда у Марджери Джейкобс спросили, как ей удалось дожить до таких лет, она посоветовала не унывать и пить красное вино.

Очень важно всегда сохранять позитивный настрой и заботиться о других больше, чем о себе. А еще — побольше красного вина и свежего воздуха!

Марджери Джейкобс
Материалы по теме:
«У нее походка охотника» Жизнь старейшего человека на Земле окутана тайной. Ее все еще пытаются раскрыть
«У нее походка охотника»Жизнь старейшего человека на Земле окутана тайной. Ее все еще пытаются раскрыть
23 января 2019
Долгожителей не существует. Ученый выяснил, что «старейшие люди мира» врут о возрасте, плохо питаются и много пьют
Долгожителей не существует.Ученый выяснил, что «старейшие люди мира» врут о возрасте, плохо питаются и много пьют
27 сентября 2024

Ранее сообщалось, что долгожительница из Великобритании отпраздновала 100-летний юбилей и раскрыла секрет долголетия. Она заявила, что прожила так долго благодаря любимому алкогольному напитку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названа причина падения эфиопского гимнаста в Большом Московском цирке

    В российском регионе решили заново собрать мост после обрушения во время крестного хода

    Глава МИД Китая сделал заявление на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым

    Овечкин сделал дорогие подарки одноклубникам после рекорда в НХЛ

    Стало известно о сдерживании ВС России контрнаступления украинских войск

    Жители Донецка остались без света из-за урагана

    Момент падения эфиопского гимнаста в Большом Московском цирке попал на видео

    Стало известно о новом этапе отношений России и Китая

    Стало известно о расправе отчаявшегося отца над майором психологической службы ВСУ

    103-летняя женщина назвала вино секретом долгой жизни

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости