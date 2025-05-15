100-летняя женщина назвала секретом долголетия любовь к одному алкогольному напитку

100-летняя британка Глэдис Холл назвала любовь к виски секретом долголетия

Долгожительница из Великобритании отпраздновала 100-летний юбилей и раскрыла секрет долголетия. Об этом сообщает Blackpool Gazette.

Глэдис Холл из города Блэкпул отметила знаменательную дату 11 мая. На вечеринку в дом престарелых Amber Court Care Home, где живет юбилярша, пришли ее родственники и друзья. «Мне очень понравилась вечеринка. Это была прогулка по переулкам памяти, где я встретила всех близких, которые были важны для меня на разных этапах жизни. Весь день над ними светило солнце, все было просто идеально», — поделилась впечатлениями женщина.

Причинами своего долголетия британка назвала позитивный настрой и один алкогольный напиток. «Секрет долгой жизни — молодость души, жаркое желание наслаждаться жизнью и любовь к виски!» — заявила именинница.

Главным событием вечеринки стало вручение Холл поздравительной открытки от короля Карла III. Она гордо продемонстрировала ее всем гостям, прежде чем преступить к праздничному обеду.

Ранее самая старая в мире женщина назвала секрет долголетия. По словам 115-летней Этель Катерхэм из Великобритании, она прожила так долго, потому что старалась всегда избегать конфликтов.