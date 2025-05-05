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13:22, 5 мая 2025Из жизни

Самая старая в мире женщина назвала секрет долголетия

115-летняя Этель Катерхэм назвала секретом долголетия нежелание спорить
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Кадр: Mark1333 / Youtube

115-летняя британка Этель Катерхэм, признанная самой старой женщиной в мире, назвала секрет своего долголетия. Об этом сообщает Associated Press.

По словам долгожительницы, она всю жизнь избегала конфликтов. «Никогда ни с кем не спорю, просто выслушиваю и делаю, как мне нравится», — заявила она.

Катерхэм родилась 21 августа 1909 года в деревне Шиптон-Беллингер на юге Англии. В 18 лет она отправилась в Индию, которая в то время была британской колонией. Позднее жила в Гонконге и на Гибралтаре, где служил ее муж.

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Абсолютный рекорд в плане продолжительности жизни — 122 года и 164 дня — принадлежит француженке Жанне Кальман. Однако существуют подозрения, что много лет этой женщиной притворялась ее дочь.

Самым старым человеком из когда-либо живших на планете, чьи документы проверены и подтверждены, остается японка Канэ Танака, прожившая 119 лет и 107 дней.

Ранее сообщалось, что Этель Катерхэм признали старейшей жительницей планеты 1 мая 2025 года. Это произошло после смерти 116-летней бразильской монахини Ины Канабарро Лукас, которой прежде принадлежало это звание.

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