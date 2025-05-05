Названа новая старейшая жительница планеты

115-летнюю британку Этель Катерхэм назвали старейшей жительницей планеты

После смерти бразильской монахини Ины Канабарро Лукас, считавшейся старейшей жительницей планеты, новой обладательницей этого звания названа 115-летняя британка Этель Катерхэм. Об этом сообщает Associated Press.

Катерхэм родилась 21 августа 1909 года в деревне Шиптон-Беллингер на юге Англии. У нее было семь братьев и сестер. В 18 лет она отправилась в Индию, которая в то время была британской колонией, и в течение трех лет работала няней.

В 1931 году Катерхэм вышла замуж за майора британской армии. Они жили в Гонконге и на Гибралтаре, куда его отправляли служить, а затем вернулись в Великобританию. У них родились две дочери.

Сейчас Этель Катерхэм 115 лет и 257 дней.

Абсолютный рекорд продолжительности жизни — 122 года и 164 дня — принадлежит француженке Жанне Кальман. Однако существуют подозрения, что много лет этой женщиной притворялась ее дочь. Самым старым человеком из когда-либо живших на планете, чьи документы проверены и подтверждены, остается японка Канэ Танака, прожившая 119 лет и 107 дней.

О смерти Ины Канабарро Лукас стало известно 1 мая. Ей было 116 лет и 326 дней.