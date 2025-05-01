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08:40, 1 мая 2025Из жизни

Умерла старейшая жительница планеты

Старейшая жительница планеты монахиня Лукас умерла в возрасте 116 лет
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Leandro Callegari / Unsplash

Бразильская монахиня Ина Канабарро Лукас, считавшаяся старейшей жительницей планеты, скончалась в возрасте 116 лет и 326 дней. Об этом сообщил французский телеканал BFMTV со ссылкой на религиозную общину города Порту-Алегри.

Женщина родилась 8 июня 1908 года в южном городе Сан-Франческо-д'Ассизи.

Согласно данным Исследовательской группы геронтологии США (GRG), после смерти Лукас старейшей женщиной стала англичанка Этель Катерхэм, которая проживает в графстве Суррей. На данный момент ей 115 лет и 252 дня.

Абсолютный рекорд в плане продолжительности жизни — 122 года и 164 дня — принадлежит француженке Жанне Кальман. Однако существуют подозрения, что много лет женщиной притворялась ее дочь. Если говорить о верифицированном долголетии, то здесь рекордсменкой остается японка Канэ Танака, прожившая 119 лет и 107 дней.

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