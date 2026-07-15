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14:02, 15 июля 2026Экономика

Еврокомиссия призвала США отменить некоторые пошлины

Euractiv: ЕК призвала США отменить пошлины на сотни товаров, включая сыры и роботы
Кирилл Луцюк

Фото: Markus Scholz / picture alliance via Getty Images

Европейская комиссия подготовила список из сотни товаров, которые Брюссель хотел бы вывести из-под действия 15-процентной американской пошлины. Об этом сообщило Euractiv.

В данный перечень входят сыры, промышленные роботы, тихие и игристые вина, бренди, сидр и пиво, виски, джин, ром, водка, ликеры, оливковое масло, оливки, макаронные изделия, трюфели, грибы, вяленая свинина, тунец, копченый лосось, морской окунь, осьминоги, электрооборудование, полупроводниковые инструменты и химикаты. Кроме того, речь идет о перевязочных материалах, диагностических наборах, стоматологических цементах, лабораторной посуде и операционных столах.

Как отметила ЕК, ЕС уже выполнил свою часть соглашения о тарифах, заключенного прошлым летом, отменив с 1 июля пошлины на сотни американских промышленных и сельскохозяйственных товаров. Теперь Брюссель просит США поступить аналогичным образом.

В конце июня президент США Дональд Трамп пригрозил Европейскому союзу пошлинами в связи с тем, что страны этого объединения вводят налог на цифровые услуги, который коснется американских компаний.

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