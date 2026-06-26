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21:11, 26 июня 2026Экономика

Трамп снова пригрозил ЕС

Трамп снова пригрозил ЕС пошлинами из-за возможных цифровых налогов
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Evan Vucci / Reuters

Президент США Дональд Трамп вновь пригрозил странам Европейского союза (ЕС) пошлинами. Об этом он написал в Truth Social.

По его словам, это связано с неизбежным введением европейскими странами налога на цифровые услуги, который коснется американских компаний.

«Любая страна, которая введет такой налог, немедленно столкнется со 100-процентной пошлиной на все товары, поставляемые в США», — предупредил он.

Ранее Трамп обрушился на страны ЕС и G7 из-за Ирана. По его словам, США одержали победу в войне с Ираном без помощи союзников. «Их помощь была совершенно незначительной, несущественной! Нам не нужна была их помощь», — сказал американский лидер.

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