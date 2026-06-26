Трамп снова пригрозил ЕС пошлинами из-за возможных цифровых налогов

Президент США Дональд Трамп вновь пригрозил странам Европейского союза (ЕС) пошлинами. Об этом он написал в Truth Social.

По его словам, это связано с неизбежным введением европейскими странами налога на цифровые услуги, который коснется американских компаний.

«Любая страна, которая введет такой налог, немедленно столкнется со 100-процентной пошлиной на все товары, поставляемые в США», — предупредил он.

Ранее Трамп обрушился на страны ЕС и G7 из-за Ирана. По его словам, США одержали победу в войне с Ираном без помощи союзников. «Их помощь была совершенно незначительной, несущественной! Нам не нужна была их помощь», — сказал американский лидер.