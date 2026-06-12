Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:53, 12 июня 2026Мир

Трамп обрушился на страны ЕС и G7 из-за Ирана

Трамп заявил о победе США в войне с Ираном без помощи союзников
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Daniel Heuer / Reuters

Соединенные Штаты одержали победу в войне с Ираном без помощи союзников из числа стран Европейского союза (ЕС) и «Большой семерки» (G7). Об этом заявил президент США Дональд Трамп в комментарии итальянскому телеканалу La7.

«Нам не нужна была никакая помощь. Мы выиграли войну. Их помощь была совершенно незначительной, несущественной! (...) Нам не нужна была их помощь», — сказал американский лидер.

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты намерены захватить остров Харк, на котором расположен крупнейший иранский нефтяной терминал, и другие объекты нефтяной инфраструктуры Ирана. Он также пообещал, что США «выбомбят все дерьмо» из Ирана.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин обратился к выдающимся деятелям России

    В Германии прокомментировали слухи об атаке России на страны НАТО

    Трамп обрушился на страны ЕС и G7 из-за Ирана

    Собянин высказался о сути Дня России

    Создателю бесшумного «Винтореза» присвоили звание Героя Труда

    Сыну Кадырова присвоили новое звание

    Мужчина зарезал жену и ранил дочь в Оренбургской области

    Раскрыты тяжелые последствия для Германии из-за новых санкций против России

    АвтоВАЗ отреагировал на попытки дилера продать битую Lada как новую

    На несколько регионов России обрушился мощный град

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok