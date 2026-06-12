Трамп обрушился на страны ЕС и G7 из-за Ирана

Трамп заявил о победе США в войне с Ираном без помощи союзников

Соединенные Штаты одержали победу в войне с Ираном без помощи союзников из числа стран Европейского союза (ЕС) и «Большой семерки» (G7). Об этом заявил президент США Дональд Трамп в комментарии итальянскому телеканалу La7.

«Нам не нужна была никакая помощь. Мы выиграли войну. Их помощь была совершенно незначительной, несущественной! (...) Нам не нужна была их помощь», — сказал американский лидер.

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты намерены захватить остров Харк, на котором расположен крупнейший иранский нефтяной терминал, и другие объекты нефтяной инфраструктуры Ирана. Он также пообещал, что США «выбомбят все дерьмо» из Ирана.