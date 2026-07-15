В сборной Англии рассказали о способе остановить Месси

Главный тренер сборной Англии Тухель: Мы найдем способ остановить Месси

В сборной Англии рассказали о способе остановить нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси. Слова главного тренера англичан Томаса Тухеля приводит The Telegraph.

«Мы найдем способ остановить Месси. Он ищет свободные зоны и пользуется своими моментами. Самое главное — вся команда разделяет эту идею, верит в Месси и помогает ему проявлять себя. Конечно, мы подготовимся к этому», — сказал немецкий специалист.

Месси, в свою очередь, назвал предстоящую встречу особенной. «Играть против Англии — это особенное чувство, потому что они сильны, а матчи с топ-сборными всегда особенные. Это первый раз, когда я сыграю с ними», — заявил Месси.

Аргентина вышла в полуфинал после победы над Швейцарией в четвертьфинале со счетом 3:1 в дополнительное время.

Матч Аргентины и Англии состоится 15 июля в 22:00 по московскому времени. Победитель встречи сыграет в финале со сборной Испании.