Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеЧМ 2026СтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
14:01, 15 июля 2026Спорт

В сборной Англии рассказали о способе остановить Месси

Главный тренер сборной Англии Тухель: Мы найдем способ остановить Месси
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Paul Childs / Reuters

В сборной Англии рассказали о способе остановить нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси. Слова главного тренера англичан Томаса Тухеля приводит The Telegraph.

«Мы найдем способ остановить Месси. Он ищет свободные зоны и пользуется своими моментами. Самое главное — вся команда разделяет эту идею, верит в Месси и помогает ему проявлять себя. Конечно, мы подготовимся к этому», — сказал немецкий специалист.

Месси, в свою очередь, назвал предстоящую встречу особенной. «Играть против Англии — это особенное чувство, потому что они сильны, а матчи с топ-сборными всегда особенные. Это первый раз, когда я сыграю с ними», — заявил Месси.

Аргентина вышла в полуфинал после победы над Швейцарией в четвертьфинале со счетом 3:1 в дополнительное время.

Матч Аргентины и Англии состоится 15 июля в 22:00 по московскому времени. Победитель встречи сыграет в финале со сборной Испании.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Над регионом России уничтожили высокоскоростную воздушную цель
    Россиянин обещал знакомому отрубить руку из-за кредита
    Обновление Windows заставило компьютеры выключаться
    Сбежавший комбриг ВСУ угрожал расправой детям
    Шашлык на российском теплоходе стоил пассажирам месячной зарплаты
    Рики Мартин отменил концерт в Грузии за день до выступления
    Еврокомиссия призвала США отменить некоторые пошлины
    Женщина похудела на 44 килограмма и раскрыла неожиданную причину своего успеха
    В сборной Англии рассказали о способе остановить Месси
    Взрыв авиабомб общим весом в полтонны в российском регионе попал на видео
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok