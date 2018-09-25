Бывший чемпион мира посоветовал Поветкину завершить карьеру

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Леннокс Льюис посоветовал российскому тяжеловесу Александру Поветкину завершить карьеру после поражения от британца Энтони Джошуа. Его слова приводит ТАСС.

«Думаю, Поветкину нужно завершать карьеру. Он бы стал прекрасным амбассадором спорта и бокса», — заявил Льюис.

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По его мнению, главной причиной поражения Поветкина в бою с Джошуа стала недостаточная выносливость российского боксера. «Он слишком активно начал поединок, к середине боя у него просто кончилось топливо», — подытожил британец.

Поединок Поветкина и Джошуа состоялся на лондонском стадионе «Уэмбли» 22 сентября. В седьмом раунде британский боксер вначале отправил россиянина в нокдаун, а затем нокаутировал. Это поражение стало вторым в профессиональной карьере 39-летнего Поветкина, он впервые проиграл нокаутом.

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