Блогерша раскрыла причины эмиграции россиян в Мексику

Путешествующая по Мексике российская тревел-блогерша Марина Ершова раскрыла причины эмиграции соотечественников в эту страну. Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Во время поездки Ершова познакомилась с жителем Швейцарии, который переехал в Латинскую Америку, выучил испанский язык и остался жить в Мексике. Общение с ним натолкнуло блогершу на мысль, что россияне также охотно переезжают в эту страну, оседают в Канкуне и создают русские общины, потому что серые зимы, грязь и короткое лето усугубляют их состояние и настроение на родине.

«Человек попадает туда, где солнце каждый день. Где можно жить в футболке. Где пальмы не в кадке у торгового центра, а настоящие. Где авокадо — обычная еда, а не праздничная покупка на особый день. И ведь это действительно цепляет», — объяснила опытная путешественница, отметив, что сама так и не смогла привыкнуть к жизни в Мексике.

Ранее Ершова описала поездку в Мексику фразой «своим родным я бы не посоветовала». Автор публикации рассказала, что во время поездки их с молодым человеком ограбили, когда они оставили машину возле супермаркета.