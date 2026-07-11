Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:30, 11 июля 2026Путешествия

Блогерша раскрыла причины эмиграции россиян в Мексику

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Gerson Repreza / Unsplash

Путешествующая по Мексике российская тревел-блогерша Марина Ершова раскрыла причины эмиграции соотечественников в эту страну. Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Во время поездки Ершова познакомилась с жителем Швейцарии, который переехал в Латинскую Америку, выучил испанский язык и остался жить в Мексике. Общение с ним натолкнуло блогершу на мысль, что россияне также охотно переезжают в эту страну, оседают в Канкуне и создают русские общины, потому что серые зимы, грязь и короткое лето усугубляют их состояние и настроение на родине.

«Человек попадает туда, где солнце каждый день. Где можно жить в футболке. Где пальмы не в кадке у торгового центра, а настоящие. Где авокадо — обычная еда, а не праздничная покупка на особый день. И ведь это действительно цепляет», — объяснила опытная путешественница, отметив, что сама так и не смогла привыкнуть к жизни в Мексике.

Ранее Ершова описала поездку в Мексику фразой «своим родным я бы не посоветовала». Автор публикации рассказала, что во время поездки их с молодым человеком ограбили, когда они оставили машину возле супермаркета.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Страны Балтии сделали заявление о предоставлении своего неба Украине для атак по России
    Президент Польши запретит в стране флаги ОУН
    Бывший пресс-секретарь Зеленского назвала произошедшее на саммите НАТО пиаром
    Оценены шансы Инфантино переизбраться на пост главы ФИФА после скандала с американцем
    Заподозренный в шпионаже в пользу России итальянец опроверг передачу секретов
    Нарколог предупредил о рисках оказаться в реанимации из-за пива в жару
    Блогерша раскрыла причины эмиграции россиян в Мексику
    Пентагон опубликовал новые данные об НЛО
    Шопоголизм связали с низкой самооценкой
    Россию назвали единственным спасательным кругом Европы
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok