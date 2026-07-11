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Бывший СССР
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17:50, 11 июля 2026Бывший СССР

Бывший пресс-секретарь Зеленского назвала произошедшее на саммите НАТО пиаром

Мендель заявила, что вопрос по Украине был сведен к пустым фотосессиям на саммите НАТО
Мария Винар

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель возмутилась произошедшим на саммите НАТО. Свое мнение она высказала в соцсети X.

Мендель назвала форум в Анкаре пустым и пиаром, поскольку в ходе него не обсуждался вопрос о конфликте и будущем Украины. «Украинский вопрос был сведен к пустым фотосессиям и бессмысленным обещаниям, произнесенным на фоне растущего недоверия к новому восточноевропейскому авторитарному режиму — на этот раз Зеленского», — заявила она.

Однако Мендель считает, что важные заявления были сделаны по планам строительства инфраструктуры для улучшения логистики НАТО в Восточной Европе, отношений Анкары с Европейским союзом и роли США в НАТО.

Ранее Мендель назвала главное препятствие на пути к миру на Украине.

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