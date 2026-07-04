Бывший пресс-секретарь Зеленского назвала главное препятствие на пути к миру на Украине

Мендель: Зеленский продолжает предлагать сценарии шоу в качестве политических стратегий

Украинский лидер Владимир Зеленский продолжает предлагать сценарии шоу в качестве политических стратегий. Главное препятствие на пути к миру назвала бывшая пресс-секретарь главы Украины Юлия Мендель на странице в соцсети X.

«Одной из самых больших преград на пути достижения мира является то, что Зеленский продолжает предлагать сценарии своего комедийного шоу "Квартал 95" как реалистичные политические стратегии», — заявила она.

По ее словам, эти идеи принимаются и реализуются, несмотря на огромные финансовые затраты, словно они действительно могут сработать в реальной жизни.

Ранее Мендель отметила, что из-за разгоревшегося скандала вокруг Зеленского и Варшавы поддержка Киева западными союзниками оказалась под угрозой.