Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:55, 4 июля 2026Бывший СССР

Бывший пресс-секретарь Зеленского назвала главное препятствие на пути к миру на Украине

Мендель: Зеленский продолжает предлагать сценарии шоу в качестве политических стратегий
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)
Юлия Мендель

Юлия Мендель. Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский продолжает предлагать сценарии шоу в качестве политических стратегий. Главное препятствие на пути к миру назвала бывшая пресс-секретарь главы Украины Юлия Мендель на странице в соцсети X.

«Одной из самых больших преград на пути достижения мира является то, что Зеленский продолжает предлагать сценарии своего комедийного шоу "Квартал 95" как реалистичные политические стратегии», — заявила она.

По ее словам, эти идеи принимаются и реализуются, несмотря на огромные финансовые затраты, словно они действительно могут сработать в реальной жизни.

Ранее Мендель отметила, что из-за разгоревшегося скандала вокруг Зеленского и Варшавы поддержка Киева западными союзниками оказалась под угрозой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны сообщило о взятии еще одного населенного пункта в ДНР

    В российском городе обезьяна напала на женщину с ребенком

    Песков одним словом ответил на вопрос о телефонном разговоре Путина и Трампа

    Стала известна дата следующих переговоров по Ирану

    В Германии выставлена на продажу уникальная 59-летняя Волга

    Минобороны рассказало об условиях новых ударов по Украине

    Путин утвердил меры поддержки для рынка топлива

    Россиянам дали советы для комфортной жизни на даче

    В сборной Эквадора высказались об угрозах со стороны мексиканских наркокартелей

    Стало известно о технических неисправностях подавшего сигнал бедствия самолета

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok