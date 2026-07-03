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00:59, 4 июля 2026Бывший СССР

Зеленского предупредили о страшных последствиях скандала с Польшей для Украины

Мендель: Из-за скандала вокруг Зеленского и Польши поддержка Украины окажется под угрозой
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Из-за разгоревшегося скандала вокруг президента Украины Владимира Зеленского и Варшавы поддержка Киева западными союзниками оказалась под угрозой. О таких последствиях предупредила бывший пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель в соцсети X.

«Зеленскому удалось вывести из себя даже самого либерального воинственного Туска, — высказалась о конфликте Киева и Варшавы Мендель. — Что ж, это может быть еще один "хитрый план" Зеленского по прекращению войны».

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск выступил с просьбой по Украине после скандала с Зеленским. Он призвал польскую делегацию на саммите НАТО проявить осторожность в вопросе финансовой поддержки Киева, аргументировав это тем, что «не может больше сохраняться ситуация, когда добрую волю проявляет только Варшава».

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