Премьер Польши выступил с просьбой по Украине после скандала с Зеленским

Туск призвал польскую делегацию на саммите НАТО к осторожности в вопросе поддержки Киева

Премьер-министр Польши Дональд Туск попросил польскую делегацию на саммите НАТО проявить осторожность в вопросе финансовой поддержке Украины. Туск отметил, что «не может больше сохраняться ситуация, когда добрую волю проявляет только Варшава», сообщает RMF24.

Премьер Польши уточнил, что поручил министру обороны страны Владиславу Косиняку-Камыш и главе МИД Радославу Сикорскому предоставить максимально подробную информацию о позиции правительства президенту Каролю Навроцкому. Последний будет представлять Варшаву на саммите альянса в Анкаре.

«Я призываю всю делегацию проявлять осмотрительность в отношении любых заявлений о дальнейшей финансовой поддержке со стороны Польши», — заявил Дональд Туск.

По его словам, «Польша несет значительную ответственность за всю восточную границу Европейского союза и это должны учитывать». Хорошие отношения между Варшавой и Киевом отвечают взаимным интересам, но требуют и доброй воли со стороны последнего, добавил Туск.

Ранее политолог Олег Глазунов заявил, что ссора с Польшей является большой ошибкой Владимира Зеленского, которую Варшава не забудет никогда. Украинский лидер повел себя неэтично, начав героизацию виновников Волынской резни. Он отметил, что для поляков это совершенно неприемлемо.

До этого экс-премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Киев заплатит за решение Владимира Зеленского создать «пантеон героев» Украины.