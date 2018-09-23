Поветкину посоветовали завязать с боксом

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев прокомментировал поражение российского тяжеловеса Александра Поветкина в бою против британца Энтони Джошуа. Его слова передает радиостанция «Говорит Москва».

«В принципе, у него не было ни одного серьезного соперника в профессиональном боксе, были только [Владимир] Кличко и Джошуа. Конечно, хотелось бы пожелать ему самого наилучшего. Но здесь явно видно — с боксом надо завязывать», — отметил Кремлев.

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22 сентября Джошуа отправил россиянина в нокаут. Британец защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).

Для Поветкина поражение стало вторым в карьере. Россиянин впервые был нокаутирован. В активе 39-летнего Поветкина 34 победы, 24 из которых нокаутом.

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